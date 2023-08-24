В Казани на улице Сибгата Хакима появится комплекс с концертным залом

В марте 2021 года был утвержден проект строительства многофункционального комплекса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на улице Сибгата Хакима появится многофункциональный комплекс с концертным залом. Об этом на заседании сообщил начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Андрей Лобов.

Во время обсуждения изменений застройки Лобов доложил о требовании Минстроя Татарстана изменить границы градостроительной зоны под возведение этого объекта. По его словам, нужно увеличить участок, где будет находиться многофункциональный комплекс.

Отметим, в марте 2021 года был утвержден проект планировки территории на набережной реки Казанки вдоль улицы Сибгата Хакима. Он предусматривал строительство многофункционального комплекса с гостиницей и концертным залом.

Напомним, в историческом центре Казани планируют построить элитный жилой комплекс.

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