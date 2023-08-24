МВД Татарстана прокомментировало ситуацию с кражей из машины вдовы ветерана ВОВ

Полицейскими было зафиксировано отсутствие в машине аккумулятора, одной противотуманной фары Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МВД Татарстана прокомментировали ситуацию с кражей из машины вдовы ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ).

Как сообщили в ведомстве, заявление от женщины поступило 23 августа в отдел полиции «Вишневский». На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа. Полицейскими было зафиксировано отсутствие аккумулятора, одной противотуманной фары, надувной лодки и рыболовных снастей.

«Все процессуальные действия с заявительницей производились строго в рамках требований законодательства», - уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

Сейчас полиция занимается расследованием кражи.

Ранее в соцсетях сообщалось якобы полицейские несерьезно отнеслись к заявлению вдовы ветерана ВОВ о краже из автомобиля. К слову, машину усопшему подарило руководство республики несколько лет назад, когда он был еще жив.

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