В Казани снесут еще 70 незаконно установленных объектов

В списке на демонтаж значатся ларьки, гаражи, шлагбаумы, ворота Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Казани снесут более 70 незаконно установленных объектов. Вышло соответствующее распоряжение исполкома.

В списке значатся ларьки, гаражи, шлагбаумы, ворота и другие объекты. Основная часть из них находится на территориях Ново-Савиновского и Авиастроительного районов.

Собственникам дали время на добровольный демонтаж. Если они этого не сделают, объекты снесут принудительно.

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