С 28 августа по 31 октября будет перекрыт участок дороги около здания №16 на улице Габдуллы Тукая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани частично перекроют дорогу на улице Тукая. Это связано с ремонтом усадьбы Шакир-солдата XIX века. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Речь идет об участке около здания №16 на улице Габдуллы Тукая. Там с 28 августа по 31 октября ограничат движение автомобилей.

Отметим, усадьба Шакир-солдата является объектом культурного наследия регионального значения. Ее построил в 1895-1898 годах мещанин Шакирзян Шамсутдинов.

Напомним, в Казани на улице Адель Кутуя временно ограничат движение транспорта.

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