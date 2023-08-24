В Татарстане пассажиропоток на речном транспорте вырос на 95%

В 2023 году установленная планка по пассажиропотоку на речном транспорте республики будет достигнута. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиропоток на речном транспорте Татарстана вырос на 95%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов. По его словам, основная задача состояла в том, чтобы количество пассажиров в год с 330 тысяч довести до 500 тысяч. Работа в этом направлении идет положительно. В настоящее время показатели пассажиропотока по сравнению с 2022 годом увеличились почти вдвое.

Как отметил спикер, в 2023 году установленная планка по пассажиропотоку на речном транспорте республики будет достигнута.

Напомним, ранее мы опубликовали информацию о том, как выглядел речной порт Казани перед началом навигации 2023.

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