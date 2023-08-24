Решение о присвоении звания было принято на 24-й сессии Казгордумы. Фото: kzn.ru

Президенту баскетбольного клуба «УНИКС» Евгению Богачеву присвоили звание «Почетный гражданин Казани». Это решение было принято на 24-й сессии Казгордумы.

Кандидатуру Богачева внес мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. По его словам, благодаря профессионализму, целеустремленности и трудолюбии его неоднократно избирали депутатом органов законодательной власти.

Также мэр города отметил благотворительную деятельность Евгения Богачева. Речь идет о помощи в восстановлении Благовещенского собора и строительстве мечети Кул-Шариф в Казанском кремле.

Напомним, троим жителям Татарстана присвоили звание заслуженного работника культуры.

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