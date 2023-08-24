В Казани «Водоканал» купит три тысячи SIM-карт за 2,2 миллиона рублей

Услуги подвижной радиотелефонной связи будут оказывать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани «Водоканал» на приобретение трех тысяч SIM-карт потратит более 2,2 миллиона рублей. Это необходимо для передачи данных с устройств, подключенных к системе интеллектуального учета, сообщает коммунальное предприятие.

Услуги подвижной радиотелефонной связи будут оказывать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2026 года. К ней подключат около 2,5 тысячи адресов. Речь идет об улицах и домах всех районов города, а также жилых массивах и поселках.

Кроме того, эти услуги будут оказывать для отделений полиции, поликлиник, складов, кофеен, магазинов, мастерских. Важным условием является отсутствие установки и проверки PIN-кода, а также блокировки на картах по умолчанию. Также связь между объектом и сервером должна быть бесперебойной и независимой от типа рельефа местности.

Отметим, контракт с оператором будет заключен на несколько лет. Активные SIM-карты будут поставляться и устанавливаться в течение 14 дней после каждой заявки «Водоканала».

Напомним, в Татарстане в 2023 году установят 350 базовых станций сотовой связи.

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