Звуковое сопровождение будет проходить на Спасской башне, во дворе Присутственных мест, за Благовещенским собором и внутри Казанского Кремля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 26 августа запустят проект «Звуки Кремля». Это звуковое сопровождение, которое поможет раскрыть судьбу мезея-заповедника в разные времена, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

Жителей и гостей города ждут инсталляции «Часовой портал», «Живая гора», «Торговые берега», «Ветреный перезвон», «Спектакль нашего времени». Звуковое сопровождение будет проходить на Спасской башне, во дворе Присутственных мест, за Благовещенским собором и внутри Казанского Кремля. Для полного погружения могут понабиться наушники.

Проект создан совместно со студией Formate художницами Катериной Конюховой и Настей Мороз, а также локальными художниками. Участие в нем бесплатное.

Напомним, ранее со Спасской башни в Казанском Кремле убрали символ Святой Троицы.

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