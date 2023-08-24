Раис Татарстана принял участие в открытии купольного сооружения «Атмосфера»

Купол расположен в сквере и предполагает круглогодичное использование. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии купольного сооружения «Атмосфера». Объект находится в Менделеевске, сообщает пресс-служба главы региона.

Купол расположен в сквере и предполагает круглогодичное использование. Там будут проводить различные мероприятия. Вместимость объекта составляет 353 человека, а его площадь - 706 квадратных метров. В России аналогов нет.

По словам Минниханова, Менделеевск является городом с богатым промышленным и историко-культурным наследием. По его мнению, в разработке и реализации проектов активное участие должны принимать местные жители.

Напомним, на улице Баумана в Казани отремонтируют три объекта культурного наследия.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram