В казанском ЖК «Салават купере» в 2024 году откроют детскую поликлинику

Новая поликлиника станет филиалом городской поликлиники №12. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском ЖК «Салават купере» новая детская поликлиника откроется к концу 2024 года. Об этом во время рабочего выезда на объект сообщил депутат Госдумы России Айрат Фаррахов.

Площадь медицинского учреждения составляет 10,6 квадратных метра. Она рассчитана на 50 тысяч взрослых и 15 тысяч детей, за смену смогут принимать 750 пациентов.

Новая поликлиника станет филиалом городской поликлиники №12. Ее строительство введется в рамках национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость объекта составляет 812,7 миллиона рублей.

Напомним, ранее глава Татарстана посетил новую поликлинику в Дербышках.

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