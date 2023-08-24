Стартовали съемки фильма по мотивам романа «Город Брежнев»

Главные роли в фильме исполняют Денис Васильев, Тимур Шамсутдинов и Дарья Кукарских Фото: Оксана ЗУЙКО

Стартовали съемки восьмисерийного фильма по мотивам романа Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев», их проводит телеканал НТВ.

В центре сюжета – история подростка Артура в 1980-х годах. Он – житель города Брежнев (сейчас Набережные Челны), здесь работает один из крупнейших заводов страны – КАМАЗ. Картина расскажет о дворовой жизни детей заводчан, которые вовлечены в борьбу группировок молодого города.

Главные роли в фильме исполняют Денис Васильев, Тимур Шамсутдинов и Дарья Кукарских. Съемки будут проходить в Набережный Челнах, Санкт-Петербурге, Кисловодске и Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что Илфат Аскаров из татарского драмтеатра имени Гилязова снимется в сериале «Город Брежнев».

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