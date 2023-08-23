Переходил дорогу вместе с папой. В Казани водитель Chevrolet сбил шестилетнего ребенка

Ребенок получил различные травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 23 августа в Казани попал под колеса автомобиля шестилетний ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, водитель Chevrolet выбрал небезопасную скорость движения и сбил мальчика, который вместе с отцом переходил проезжую часть.

Ребенок получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь в медучреждении и отпустили домой.

Напомним: в Татарстане водитель уснул по пути из аэропорта и совершил смертельное ДТП. В салоне его автомобиля было семь пассажиров.

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