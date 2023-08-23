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НовостиЗвезды23 августа 2023 16:29

Осенью в Казани появится турнир для пожилых людей «Игры долголетия»

Казанцы будут соревноваться в семи видах спорта
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На 20 муниципальных спортивных объектах запустят бесплатные тренировки.

На 20 муниципальных спортивных объектах запустят бесплатные тренировки.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Казани появится новое мероприятие для пенсионеров - «Игры долголетия». Соревнования по семи видам спорта объединят как профессионалов, так и любителей физической активности.

Как сообщила председатель комитета физкультуры и спорта Исполкома Казани Линара Гарипова, турнир откроется 3 октября на Центральном стадионе Казани.

«В течение всего дня пожилые казанцы будут соревноваться в семи видах спорта: в плавании, настольном теннисе, дартсе, легкоатлетическом кроссе, шахматах, скандинавской ходьбе и выполнении норм ГТО», - уточнили в мэрии города.

Для того, чтобы пожилые люди могли привести физическую форму в порядок, на 20 муниципальных спортивных объектах для них запустят бесплатные тренировки.

Финальный этап соревнований планируется провести в мае 2024 года.

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