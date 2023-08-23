Жители домов в Ново-Савиновском районе Казани остались без света

На месте работают специалисты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани в домах на некоторых улицах пропало электричество. Как сообщили в мэрии, сейчас ведутся аварийные работы на высоковольтной кабельной линии.

Света нет в домах на улицах Голубятникова и Чуйкова, а также частично на пр. Амирхана. На месте работают специалисты.

Напомним: в Набережных Челнах с 5 сентября по всему городу отключат горячую воду.

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