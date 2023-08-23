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НовостиОбщество23 августа 2023 15:40

На Казанский глобальный молодежный саммит приедут делегаты из 30 стран

Всего на него заявились около четырех тысяч человек
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В этом году темой саммита станет роль традиционных ценностей в воспитании детей.

В этом году темой саммита станет роль традиционных ценностей в воспитании детей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Татарстане с 27 по 30 августа будет проходить Казанский глобальный молодежный саммит. Так, на него уже зарегистрировались четыре тысячи человек из 80 стран.

Как сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков, свое участие в масштабном мероприятии подтвердили делегаты из 30 стран мира.

Событие проводится во второй раз. В этом году темой саммита станет роль традиционных ценностей в воспитании детей.

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