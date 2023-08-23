Прокуратура Казани проверит информацию о стоящем на карнизе дома ребенке

Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о безнадзорности детей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В соцсетях появилось видео от обеспокоенных очевидцев, которые заметили маленького ребенка, гуляющего по карнизу дома на улице Лядова в Казани. Тот стоял на открытом окне и опасно наклонялся, чтобы посмотреть вниз.

Информацию о случившемся проверяет прокуратура Татарстана.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о безнадзорности детей и при наличии оснований примет меры реагирования», - отметили в ведомстве.

Напомним: в июне в Казани двухлетний ребенок выпал из окна. Малыш выпал с пятого этажа и разбился насмерть.

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