Казань вошла в пятерку самых популярных городов для летнего отдыха у россиян

Казань оказалась в топ-5 городов России по востребованности у туристов этим летом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Казань оказалась в топ-5 городов России по востребованности у туристов этим летом. Город расположился на четвертой строчке рейтинга.

«На столицу РТ пришлось 3,4% от общего числа отельных бронирований», - отметил сервис OneTwoTrip.

Наибольшей популярностью у российских путешественников пользуется Москва (21,7%), второе место занял Санкт-Петербург (16,9%). Третья позиция у Сочи (5,7%).

Напомним: в Казани на Дне города и республики выступят Клава Кока и Jony.

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