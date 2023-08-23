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НовостиОбщество23 августа 2023 14:00

В конце августа жителей Казани ждет короткая рабочая неделя

Это связано с празднованием Дня города и республики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
30 августа станет нерабочим праздничным днем.

30 августа станет нерабочим праздничным днем.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце августа жителей Казани ждет короткая рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня города и республики, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Среда, 30 августа, станет нерабочим праздничным днем. При этом во вторник рабочий режим сокращается на один час.

Отметим, в День города и республики жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Это ледовое шоу Евгения Плющенко, открытие парка у набережной Ноксы, оперный фестиваль «Казанская осень». В связи с этим автобусы будут курсировать до 23:30 в усиленном режиме.

Напомним, ради выступления в Казани на Дне города Jony отказался от концертов.

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