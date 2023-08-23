Протяженность моста через реку Челна составляет 166 метров. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов работы выполнены на 60%. Там появится шестипролетный мост через реку Челна и две транспортные развязки, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Протяженность третьего этапа составляет 33,5 километра. В настоящее время специалисты приступили к устройству асфальтобетона. А на мосту через реку Челна приступили к устройству балок пролетного строения. После там появятся перильное и барьерное ограждения.

Кроме того, на 80% выполнены работы по устройству земляного полотна. До конца сезона планируют уложить около 65% асфальта. Работы ведутся и на путепроводах в составе двух транспортных развязок.

Протяженность моста через реку Челна составляет 166 метров.

Напомним, на обходе Набережных Челнов завершено строительство временного моста через Каму.

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