В Татарстане контрактники имеют право на получение военной ипотеки

Накопительно-ипотечная система является формой жилищного обеспечения военнослужащих по контакту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане все контрактники имеют право на получение военной ипотеки. Об этом сообщил начальник пункта отбора на контрактную службу в Казани Евгений Токмаков.

По словам Токмакова, после подписания контракта, солдат становится участником накопительно-ипотечной системы (НИС). Благодаря этому он получает деньги от банка, добавив собственные накопления, покупает жилье в любом регионе России.

Участником НИС может стать военнослужащий, имеющий выслугу в три года, а также участники спецоперации. При этом, если он берет заемные средства у банка, то ссуду гасит не сам солдат, а государство, сообщает «Татар-информ».

Отметим, накопительно-ипотечная система является формой жилищного обеспечения военнослужащих по контакту. Для этого открывается счет, на который ежегодно начисляется определенная сумма. В 2023 году это 349,7 тысячи рублей.

Напомним, в Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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