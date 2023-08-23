Минниханов оценил обновленный после капремонта лицей «Потомки Менделеева»

Учеников и сотрудников образовательного учреждения ждут обновленные кабинеты химии, биологии, физики. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил обновленный после капремонта химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева». Этот объект он посетил в ходе рабочей поездки в Менделеевский район, сообщает пресс-служба главы региона.

Учеников и сотрудников образовательного учреждения ждут обновленные кабинеты химии, биологии, физики. Также полностью был обновлен интерьер, модернизированы учебные кабинеты и оснащены профильные предметные кабинеты.

Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии бассейна в Заинске. Объект включает в себя две чаши, зал подготовительных занятий, раздевалки и балкон на 50 мест.

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