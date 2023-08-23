Минниханов из-за сокращения поголовья призвал развивать животноводство в Заинске

По словам Минниханова, развивать животноводство в районе нужно как в личных подворьях, так и в крупных агрохолдингов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал развивать животноводство в Заинске. Это связано с сокращением поголовья, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Минниханова, развивать животноводство в районе нужно как в личных подворьях, так и в крупных агрохолдингов. Этому вопросу нужно уделить приоритетное внимание, используя стимулирующие инструменты.

Глава Заинского района Разиф Каримов отметил, что уборка зерновых завершилась 18 августа. При урожайности в 26 центнера на гектар собрано 93,5 тысячи тонн зерновых. В настоящее время идет уборка сахарной свеклы. Минниханов высоко оценил эти показатели.

Напомним, в Татарстане аграрии собрали 2,2 миллиона тонн зерна.

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