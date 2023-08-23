Казанцы пожаловались в УФАС на откровенную и непристойную рекламу

Казанцы посчитали, что видео противоречит нормам этики и нарушает принципы морали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В УФАС Татарстана поступили многочисленные жалобы на рекламу сауны, которую транслировали на медиафасаде дома, который расположен вдоль проезжей части на проспекте Амирхана в Казани. На кадрах была полуобнаженная девушка.

Казанцы посчитали, что видео противоречит нормам этики и нарушает принципы морали. Горожане сочли это видео слишком откровенным и непристойным.

По факту поступивших жалоб в УФАС было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в части использования в рекламе непристойных и оскорбительных образов.

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