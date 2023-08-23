В Набережных Челнах при пожаре в ТЦ «Европа Центр» пострадали два человека

Посетители и персонал торгового центра эвакуировались еще до приезда пожарных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 23 августа, в 12.24 в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в ТЦ «Европа Центр» Набережных Челнов. На место выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, они реагировали по рангу №1 БИС, сообщает МЧС Татарстана.

«По прибытию на место пожарные установили, что на втором этаже торгового центра в одном из павильонов горят вещи на площади 10 квадратных метров. К этому моменту все люди самостоятельно эвакуировались из здания», - отметили в ведомстве.

Пожар был быстро потушен. Тем не менее, не обошлось без пострадавших. Два человека надышались дымом.

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