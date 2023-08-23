Жители Татарстана хотят получать пенсию в 53 тысячи рублей

Ожидания по размеру пенсии скромнее чему у татарстанцев, только у жителей Челябинской области. Фото: Рамиль ГАЛИ

В среднем жители России мечтают получать пенсию в размере 69 тысячи рублей. При этом, по данным Минтруда РФ, средняя выплата по старости составляет 21,8 тысячи рублей. Жители каких регионов мечтают о самой высокой пенсии и кто из них самый скромный, показали результаты опроса сервиса Работа.ру.

Больше всего аппетита здесь обнаружилось у жителей Краснодарского края – 104 тысячи рублей, на втором месте оказались жители Москвы и Подмосковья – 84 тысячи рублей, на третьем – жители Самарской области с 80 тысячами рублей.

Интересно, что в получившемся рейтинге Татарстан занял предпоследнюю строчку и оказался одним из самых скромных регионов. Жители республики согласны на пенсию в размере 53 тысячи рублей. Ниже запросы только у жителей Челябинской области - 46 тысяч рублей.

«Размер ожидаемой пенсии прямо пропорционален трудовым доходам человека и стоимости жизни в регионе. Так как наблюдается значительное региональное неравенство, как в зарплатах, так и в уровне жизни, желания жителей субъектов по величине пенсии различаются», - объяснил «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

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