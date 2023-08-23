Раис Татарстана принял участие в открытии бассейна в Заинске

По словам Минниханова, республика является одним из лидеров в России по количеству спортивных объектов. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии бассейна «Дулкын - Волна» в Заинске. В здании расположены две чаши, зал подготовительных занятий, раздевалки и балкон на 50 мест, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Минниханова, республика является одним из лидеров в России по количеству спортивных объектов. Их в регионе насчитывается более 11,5 тысячи.

Как отметил глава Татарстана, для жителей создаются все условия для занятий спортом, а также их вовлечения в эту сферу. Речь идет о создании спортивной инфраструктуры.

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