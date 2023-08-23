В Татарстане «Росатом» может построить водородную АЭС за 300 миллиардов рублей

Станция включит в себя четыре блока и будет вырабатывать 400 тысяч тонн водорода в год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Менделеевском районе Татарстана «Росатом» может построить атомную энерготехнологическую станцию (АЭТС) для производства водорода за 300 миллиардов рублей.

Планируется, что станция включит в себя четыре блока и будет вырабатывать 400 тысяч тонн водорода в год. К ее строительству приступят в 2028 году. Планируется, что бюджет республики пополнится налоговыми поступлениями в размере 20 миллиардов в год.

Площадка под строительство АЭТС еще не выбрана, проект находится на стадии обсуждения. Татарстан ждет от федерального центра подтверждения намерений «Росатома» о строительстве станции в Менделеевском районе. Глава республики Рустам Минниханов еще в начале 2023 года выступил за реализацию этого проекта на территории региона.

Напомним, в Казани в микрорайоне Азино открыли новую цифровую энергоподстанцию.

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