В Набережных Челнах с 5 сентября по всему городу отключат горячую воду

НЧТС раньше нормативного срока возобновил подачу горячей воды в 198 домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах 5 сентября по всему городу отключат горячую воду – стартует итоговая опрессовка.

Подобное мероприятие проводится каждый год перед началом отопительного сезона после выполнения всех необходимых ремонтных работ. Как уточнили в НЧТС, на период проведения итоговых гидравлических испытаний горячую воду отключат во всех городских объектах. Срок проведения опрессовки пока не уточняется.

Между тем, раньше срока начали подачу воды в рамках шестого этапа гидравлических испытаний в 198 домах Набережных Челнов. Без горячей воды остаются три дома в первом комплексе нового города.

В целом за лето специалисты НЧТС обнаружили 20 повреждений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram