В Татарстане на содержание новой скоростной трассы М-12 направят 1,4 млрд рулей

Договоры с подрядчиками заключаются на срок до 30 июня 2026 года. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане на содержание новой скоростной трассы М-12 направят 1,4 миллиарда рулей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о трех участках дороги, проходящих по территории республики. Там работы начнутся с 1 октября и продлятся до 30 июня 2026 года.

От подрядчика требуется поддерживать полосы отвода, обочины, откосы и разделительные полосы в чистоте и порядке, восстанавливать поврежденные участки дороги, исправлять недочеты, проводить противопаводковые мероприятия. А зимой он обязан чистить участок и дорожные сооружения от снега, а после вывозить его и утилизировать.

Напомним, в Татарстане трассе М-12 завершили строительство левой ветки моста через Волгу.

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