В Набережных Челнах 28 августа обсудят проект второй очереди набережной Табеева

В обсуждении смогут принять участие все неравнодушные жители. Фото: мэрия Набережных Челнов

В Набережных Челнах 28 августа обсудят проект благоустройства второй очереди набережной Табеева. Встреча состоится в 18:00 в молодежном центре «Нур», сообщает пресс-служба мэрии города.

В обсуждении смогут принять участие все неравнодушные жители. Представят проект архитекторы бюро Heads group. Они готовы ответить на вопросы по поводу первой очереди благоустройства набережной.

Напомним, решение о благоустройстве набережной Табеева было принято по итогам голосования за общественные пространства, которые будут обновлены в 2023 году.

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