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НовостиЗдоровье23 августа 2023 7:08

В Татарстане на закупку льготных лекарств выделят более 130 млн рублей

Речь идет о препаратах, применяемых при артритах, дерматитах, колитах, болезнях Крона и Ходжкина
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Свыше 20,2 миллиона рублей выделят на приобретение лекарств для лечения сердечной недостаточности.

Свыше 20,2 миллиона рублей выделят на приобретение лекарств для лечения сердечной недостаточности.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане на приобретение льготных лекарств направят более 130,6 миллиона рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно техзаданиям, свыше 20,2 миллиона рублей выделят на приобретение лекарств для лечения сердечной недостаточности. Более 28,7 миллиона рублей уйдет на препараты для борьбы с артритом и псориазом.

Кроме того, закупят лекарства, применяемые при артритах, дерматитах, колитах, болезнях Крона и Ходжкина, а также для лечения ревматоидного артрита, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и различных онкологических заболеваний.

Принять участие в тендере можно до 31 августа. Победителей определят 4 сентября.

Напомним, в селах Татарстана вместо недостающих фельдшеров будут работать медсестры.

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