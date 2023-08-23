Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 августа 2023 5:40

В Набережных Челнах разыскивают пропавшего подростка

16-летний житель Татарстана вышел из дома и перестал выходить на связь, его объявили в розыск
Адам САГАЛ
Рост пропавшего 165-170 см, волосы темные, глаза голубые

Рост пропавшего 165-170 см, волосы темные, глаза голубые

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах разыскивают пропавшего Артема Мансурова. 16-летний подросток вышел из дома в 23-м комплексе и перестал выходить на связь с близкими.

Рост пропавшего 165-170 см, волосы темные, глаза голубые. Был одет в черную футболку, темно-синие спортивные брюки, кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем подростке, просят позвонить по номеру 112 или 102.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram