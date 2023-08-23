В Набережных Челнах разыскивают пропавшего подростка

Рост пропавшего 165-170 см, волосы темные, глаза голубые Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах разыскивают пропавшего Артема Мансурова. 16-летний подросток вышел из дома в 23-м комплексе и перестал выходить на связь с близкими.

Рост пропавшего 165-170 см, волосы темные, глаза голубые. Был одет в черную футболку, темно-синие спортивные брюки, кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем подростке, просят позвонить по номеру 112 или 102.

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