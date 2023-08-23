Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей об опасности на дорогах

Пешеходам посоветовали надевать одежду со световозвращающими элементами Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей и пешеходов о тумане, который ожидается в некоторых районах республики.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что при езде во время тумана расстояние до других машин может казаться большим, чем на самом деле, поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными.

Пешеходам посоветовали надевать одежду со световозвращающими элементами.

Ранее Госавтоинспекция Татарстана сообщала, что жара действует на водителей как алкоголь.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram