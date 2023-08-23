В Татарстане сформировали 20 предложений по решению мусорной проблемы

Создана инициатива разработать программу по развитию инфраструктуры, в том числе возведение полигонов ТКО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подготовили 20 предложений по решению мусорной проблемы. Об этом сообщили в рамках круглого стола с участием главы Минэкологии РТ Александра Шадрикова.

В частности, предлагается открыть доступ региональным операторам к персональным данным жильцов, которые имеют долги по оплате. Кроме этого, есть инициатива разработать программу по развитию инфраструктуры, в том числе возведение полигонов ТКО и включение таких видов работ в федеральные программы.

Ранее мы сообщали, что в поселках Казани трудно найти землю под строительство мусорных площадок. Властям пришлось снести 24 существовавших площадок для сбора ТКО из-за судебных решений.

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