Иностранец надругавшийся над девушкой в Татарстане хотел сбежать в Узбекистан

Мужчину в итоге задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Следственный комитет Татарстана раскрыл подробности нападения на девушку в Набережных Челнах. Напомним, иностранец – уроженец Узбекистана, надругался над местной жительницей, когда та зашла в подъезд. Мужчину задержали, когда он пытался сбежать на Родину на самолете через Уфу. На него завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Решается вопрос о заключении иностранца под стражу.

«Свою причастность к совершению преступления мужчина признал, но лишь частично», - рассказали в следственном комитете Татарстана.

По версии следствия, задержанный работал в Набережных Челнах грузчиком, но был уволен из-за неявки на смену. Днем он заметил на улице 22-летнюю девушку, которая шла домой. Мужчина начал ее преследовать. Зашел за ней в подъезд и напал, начал приставать. Девушка стала сопротивляться и громко кричать. Иностранец испугался ив выбежал на улицу. Пострадавшая обратилась в полицию и нападавшего вскоре задержали.

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