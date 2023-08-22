В Казани на автобусной полосе Горьковского шоссе сложно запустить метробусы

Реконструкцию шоссе планируют завершить к октябрю 2024 года. Фото: metshin.ru

Во время пресс-тура на площадке реконструкции Горьковского шоссе в Казани замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, сообщил, что третья полоса в каждом направлении на этой трассе будет выделена только под общественный транспорт. Речь в основном идет об автобусах

Нет, конечно, по словам Куляжева, можно будет запустить там и метробусы – скоростные автобусы с посадкой только в определенных терминалах, но есть проблемы. А именно сложность в том, что посередине шоссе для них нужно выделить отдельную полосу, на которую другой транспорт уже не заедет. Ее будет очень сложно чистить от снега зимой, с автобусными полосами таких серьезных вопросов нет. Поэтому, чтобы запустить по Горьковскому шоссе метробусы нужны существенные доработки дорожной инфраструктуры.

Напомним, на реконструкцию шоссе из разных источников финансирования выделят 27,1 миллиарда рублей. Работы планируют закончить в октябре 2024 года. Дорога в итоге будет иметь шесть полос движения – по три в каждую сторону.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram