В Казани 2 очередь благоустройства парка у ЖК «Светлая долина» завершена на 93%

30 августа в День города и республики в парке устроят праздник. Фото: minstroy.tatarstan.ru

Вдоль реки Ноксы в Казани уложили брусчатку, обустроили велодорожки и памп-трек. Вторая очередь благоустройства парка у ЖК «Светлая долина» завершена на 93%, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана. Там отмечают, что все проводимые работы в этом общественном пространстве проводятся в рамках выполнения нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Сейчас в парке рабочие заканчивают прокладку пешеходных дорожек и монтаж электросетей. Идет озеленение территории и установка малых архитектурных форм», - рассказывают в ведомстве.

Все работы в рамках второй очереди благоустройства парка должны завершить к 30 августа 2023 года. То есть ко Дню города и республики. В общественном пространстве для гостей и жителей города организуют праздничную программу.

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