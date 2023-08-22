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НовостиЗвезды22 августа 2023 13:15

В Казань в сентябре приедет Эмир Кустурица

Он станет гостем международного фестиваля мусульманского кино
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Режиссер представит в столице Татарстана свою картину «По Млечному пути».

Режиссер представит в столице Татарстана свою картину «По Млечному пути».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казанский международный фестиваль мусульманского кино в этом году пройдет с 5 по 9 сентября. На него приглашены почетные гости. В их числе и известный во всем мире режиссер Эмир Кустурица, сообщила на пресс-конференции директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Напомним этим летом он уже приезжал в Елабугу на музыкальный фестиваль Бориса Березовского.

В Казани на международном фестивале мусульманского кино Эмир Кустурица представит свою картину «По Млечному пути». Показ состоится 8 сентября. Тогда же зрители смогут пообщаться с именитым режиссером.

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