Более 300 тысяч чебоксарцев приняли участие в праздновании Дня города

День города Чебоксары прошел на высоком организационном уровне, сообщила заместитель главы администрации по социальным вопросам Ольга Чепрасова на общегородской планерке у руководства города Чебоксары в понедельник, 21 августа.

Марафон событий, приуроченных к празднованию 554-го дня рождения Чебоксар, стартовал в середине июля, всего проведено более 250 тематических акций, фестивалей, конкурсов, спортивных и культурных мероприятий, посвященных Дню города, в них принял участие каждый второй горожанин.

В преддверии Дня города на бульваре купца Ефремова была открыта выставка «Созидатели города», рассказывающая о горожанах, которые своим трудом делают наш город лучше.

В рамках деловой программы прошел Всероссийский съезд туристических организаций, собравший более 120 специалистов в области туризма из 45 регионов России, чтобы обсудить текущие и перспективные вопросы туристической отрасли.

Подписаны соглашения о побратимстве с городами Рунду Республики Намибия и г. Хэфэй провинции Аньхой Китайской Народной Республики.

17 августа в Большом зале администрации города Чебоксары состоялась церемония чествования Почетного гражданина и вручение правительственных и муниципальных наград.

На Красной площади 18 августа с большим успехом публики прошел Международный профессиональный турнир единоборств «Кубок Чемпионов». На ринге состоялись зрелищные поединки между представителями федераций кекусинкай-карате, бокса и кикбоксинга. За кубок сразились 22 лучших спортсмена.

19 августа праздничные мероприятия были организованы на Красной площади, в Чебоксарском заливе, в сквере Чапаева, на стадионе «Спартак».

В Год счастливого детства на Красной площади прошел масштабный детский фестиваль. Творческие мастерские расположились на Красной площади, аниматоры и шоу мыльных пузырей, большой детский концерт и, конечно, парад участников фестиваля семейного творчества «Аистенок». 43 семьи приняли участие в конкурсе.

Впервые на Певческом поле была организована эндуро-гонка «Путь Чапая», где более 300 любителей мототехники прошли испытания на прочность.

В сквере Чапаева состоялся АРТ-пикник «Чапай зовет на чай» с ярмарками мастеров, мастер-классами, знакомством с традициями чаепития разных стран и конкурсом «Со своим самоваром», что создало отличное праздничное настроение.

20 августа, в День города, более 5 тысяч горожан вышли на «Зарядку со звездой» - профессиональным спортсменом, шестикратным чемпионом мира по боевому самбо, двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, заслуженным мастером спорта России по боевому самбо Вячеславом Василевским.

На авиашоу пилотажной группы «Звезда» над Красной площадью собралось более 8 тысяч горожан и гостей города. Накануне летчики встретились с юными патриотами города.

Традиционный проект «Творческий бульвар» в этом году прошел на территории Чебоксарского залива. Более 80 творческих, спортивных, интерактивных площадок было представлено на набережной: это и показ мод, полоса препятствий «Большие гонки», концерт уличной музыки, детские мастер-классы, подведение итогов конкурса «Цветочный бал», и множество других интересных площадок.

На главной сцене вместе с ведущими артистами города выступали горожане, финалисты городского конкурса «Город поющих фонтанов».

Вечером на главной сцене города прошло яркое театрализованное представление, где горожан и гостей города поздравили с праздником глава Чувашской Республики Олег Николаев и руководство администрации города Чебоксары, а также представители городов Рунду (Намибия), Торез Донецкой области, Пенза, Ульяновск.

Продолжился праздничный вечер концертом группы «Новые Самоцветы».

Кульминацией Дня города стал праздничный фейерверк в 22 часа. 20 августа был дан официальный старт 555-летнему юбилею Чебоксар.

- Спасибо организаторам за подготовку и отлично проведенную работу, - прокомментировал глава администрации г. Чебоксары Денис Спирин. - Эффект от праздника оценен высоко, результат отличный. Спасибо руководителям структурных подразделений администрации города и сотрудникам, задействованным в подготовке праздника. Будем стремиться, чтобы в следующем году празднование 555-летия города стало еще более красочным и насыщенным. Отрадно, что и туристы, и посетители нашего города были в восторге от праздника, вы все достойны похвалы, огромное вам спасибо за праздник, - и добавил: - Прошу провести опрос и узнать мнение чебоксарцев о том, в каких мероприятиях в честь 555-летия Чебоксар они хотели бы поучаствовать в будущем году.