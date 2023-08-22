ГТО в Чебоксарах: Более 21 тысячи горожан проверили силы в 2023 году

Чебоксарцы массово присоединяются к возрождению традиций сдачи ГТО («Готов к труду и обороне»). Как доложил на общегородской планерке начальник Управления физической культуры и спорта Алексей Соловьев, в первом полугодии более 21 тысячи горожан проверили физическую подготовку в Центре тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» г. Чебоксары.

Подробный доклад был сегодня доведен на общегородской планерке руководству города - главе города Чебоксары Евгению Кадышеву и главе администрации г. Чебоксары Денису Спирину.

Всего с начала года проведено 87 мероприятий и 2 фестиваля по тестированию 21 005 жителей города, в числе которых 16 745 учащихся школ, 364 дошкольника, 2991 студент вузов и ссузов, 723 взрослых, 178 горожан пенсионного возраста, 4 лица с ограниченными возможностями здоровья. Испытания прошли также сотрудники и спортсмены подведомственных учреждений Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики и Управления физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары.

Для большего охвата всех категорий населения центром тестирования была разработана дорожная карта по сдаче норм ГТО общеобразовательными учреждениями, утвержденная главой администрации г. Чебоксары.

По результатам рейтингования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Чувашской Республике по итогам первого квартала 2023 года Центр тестирования г. Чебоксары находился на 19-м месте, по итогам второго квартала поднялся на 18-е место.

Управлением физической культуры и спорта на второе полугодие ставятся задачи по увеличению числа зарегистрированных в автоматизированной системе АИС «ГТО» и участников испытаний ГТО - в первую очередь за счет студенческой молодежи.

- Прошу приложить максимум усилий для развития массового спорта, - отметил глава администрации г. Чебоксары Денис Спирин. - Стадионы, бассейны, залы должны становиться доступнее для людей разного возраста, состояния здоровья, - именно на это направлена инициатива по возрождению ГТО.