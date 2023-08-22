Денис Спирин поручил провести выборочную проверку чебоксарских школ

До начала нового учебного года осталось 10 дней, и в школах города проверяется готовность к ведению образовательного процесса. О результатах проверок в понедельник, 21 августа, на утренней планерке у главы г. Чебоксары Евгения Кадышева и главы администрации города Дениса Спирина доложила и. о. начальника Управления образования администрации г. Чебоксары Наталия Федорова.

В городе Чебоксары в настоящее время 177 образовательных учреждений (114 детских садов, 61 школа, 2 организации дополнительного образования детей, 3 загородных оздоровительных лагеря).

Перед началом учебного года все учреждения проходят проверку готовности к ведению образовательного процесса. Приемку учреждений осуществляют территориальные комиссии, при этом проверяется состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса, проведение капитального и текущего ремонтов, обеспечение пожарной безопасности, подготовка к отопительному сезону, обеспечение охраны и антитеррористической защищенности. В состав комиссии вошли представители родительской общественности, которые дают независимую оценку деятельности образовательных учреждений.

СПРАВКА

Для четырех школ (СОШ № 7, 10, 23, 38) приемка будет организована по отдельному графику. В рамках подготовки учреждений образования в текущем году проводятся работы на сумму более 600 млн рублей, из них 142 млн составляет бюджет г. Чебоксары, в том числе:

1. Капитальный ремонт четырех школ (СОШ № 7, 10, 23, 38) на сумму 435,9 млн рублей (ФБ - 379,7 млн руб., РБ - 56,2 млн руб.).

2. Укрепление материально-технической базы шести СОШ (в части завершения капремонта зданий и благоустройства территорий в рамках модернизации инфраструктуры СОШ № 12, 24, 27, 28, 30, лицея № 4 предусмотрено 101 млн руб. (РБ - 75,7 млн руб., МБ - 25,3 млн руб.));

3. Ремонт в рамках реализации инициативных проектов в трех учреждениях образования (ДОУ № 201, СОШ № 54, 62) на сумму более 16,4 млн руб. (РБ - 3 млн руб., МБ - 12,4 млн руб., средства населения - 1 млн руб.).

4. Устранение предписаний контрольно-надзорных органов и выполнение аварийных работ на сумму более 75 млн рублей. В 39 ДОУ, 27 СОШ и 3 загородных оздоровительных лагерях выполняются устройство входных групп в 3 детских садах; ремонт системы отопления в 4 ДОУ; замена системы АПС в 6 ДОУ; ремонт пищеблока 2 ДОУ; замена оконных блоков в 4 ДОУ; устройство автогородка в 1 ДОУ, ремонт теневых навесов в 4 ДОУ; вырубка деревьев в 5 учреждениях и другие виды работ.

5. Выполнение мероприятий в области антитеррористической защищенности за счет бюджета города на сумму 29,1 млн рублей.

- В преддверии 1 сентября вопросу готовности школ к началу учебного года прошу уделить повышенное внимание, - заключил, обращаясь к руководству Управления образования, глава администрации г. Чебоксары Денис Спирин. - Также на текущей неделе необходимо провести организовать выездные проверки. Безопасность детей требует от нас повышенного внимания, поэтому в первую очередь внимание должно быть обращено на школы, к которым имеются замечания контрольно-надзорных органов.