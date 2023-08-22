В Казани первый этап капремонта стационара горбольницы №18 завершат в конце года

В отремонтированном блоке провели перепланировку помещений, в том числе и палат. Фото: управление здравоохранения Казани

В Казани продолжаются работы первого этапа капитального ремонта стационара центральной городской клинической больницы №18. Завершить его хотят до конца 2023 года.

«На данный момент в медучреждении уже полностью обновили второй этаж блока «Б». Была проведена перепланировка, в том числе и палат. Туда переехало отделение оториноларингологии», - сообщают в управлении здравоохранения Казани.

Отметим, что в столице Татарстана сейчас капитальный ремонт проходит также в Госпитале для ветеранов войн, горбольнице №2 и стационаре горбольницы №16.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram