В Татарстане иностранец напал на девушку в подъезде и хотел уехать из России

Когда девушка закричала, нападавший поспешил убежать Фото: принтскрин видео.

В отдел полиции Набережных Челнов обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что на нее напали в подъезде. Неизвестный подкараулил ее и попытался надругаться. По словам девушки, она кричала и звала на помощь, возможно, это спасло ей жизнь, так как нападавший поспешил выбежать из подъезда.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело. Полицейские быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 28-летний иностранец – гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

«Мужчина работал в Набережных Челнах грузчиком на одном из предприятий. Когда он не явился на смену, то его уволили. Подозреваемый собирался покинуть территорию России», - сообщили в МВД Татарстана.

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