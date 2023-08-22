В Казани улицу Дорожную перекроют из-за работ на газопроводе

Поезд ограничат с 25 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за работ по закольцовке газопровода в казанском поселке Новая Сосновка частично перекроют движение транспорта по улице Дорожной.

Проезд с 25 августа по 3 сентября запретят около домов №11 и №13 на улице Пионерская, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома Казани.

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