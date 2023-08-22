В Татарстане сироты задолжали за ЖКУ 50 млн рублей

Управляющие компании подают в суды на должников
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Получившие от государства квартиры сироты задолжали за ЖКУ 50,5 млн рублей. Первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев назвал эту сумму колоссальной. По его словам, управляющие компании подают в суды.
Министерство покупает квартиры и предоставляет их по договору найма сиротам сроком на пять лет. Если он регулярно оплачивает квартплату и не находится в сложной жизненной ситуации, сироте помогают с приватизацией жилья.
Если же наниматель находится в трудной жизненной ситуации, с ним вновь заключается договор найма еще на пять лет.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане за три года количество детей-сирот сократилось на одну тысячу.
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