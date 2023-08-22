В Татарстане болезни системы кровообращения стали основной причиной смерти

Как оказалось это является основной причиной смерти и по всей России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин 22 августа во время брифинга назвал три основные причины смерти жителей республики. Первой он назвал болезни системы кровообращения, потом – онкологию, а завершил список алкоголизмом, ДТП и другими подобными смертями, которые не связаны с медициной. При этом, по словам министра, в плане первенства болезней системы кровообращения, приводящих к летальном исходу, Татарстан ничем не выделяется среди других регионов России.

Отметим, что республика в Приволжском федеральном округе имеет самую низкую смертность населения.

Напомним, ранее Марсель Миннуллин сообщил, что на помощь и на замену фельдшерам в селах направят 1,6 тысячи медсестер, которые пройдут дополнительное обучение, а также то, что в Набережных Челнах строительство нового здания горбольницы №5 начнется в 2024 году.

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