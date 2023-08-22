Власти Татарстана утвердили план по подготовке школьников к военной службе

Также для подростков проведут учебно-методические сборы «Авангард», слеты и соревнования. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которым утверждается план мероприятий на 2023-2024 года по подготовке школьников к прохождению военной службы. Согласно этому документу, для учащихся 10 классов сборы будут организовывать с сентября этого года по июнь следующего. Кроме того, для подростков проведут учебно-методические сборы «Авангард», слеты и соревнования.

В свою очередь исполкомам и военкомату Татарстана нужно будет, в том числе, позаботиться о военно-патриотическом воспитании молодежи в образовательных организациях, учебных пунктах, молодежных и детских объединениях. Например, организовывать встречи школьников с ветеранами СВО. Кроме того, им необходимо продолжить доукомплектовывать образовательные организаций кадрами. В частности, будет идти отбор из числа офицеров запаса на должности преподавателей ОБЖ.

А Минздраву Татарстана поручили провести лечебно-оздоровительные мероприятия с лицами допризывного и призывного возрастов после их постановки на воинский учет. При этом до постановки медосмотры проведут школьникам в возрасте от 15 до 16 лет.

Кроме того, с февраля 2024 года в республике начнется отбор кандидатов на поступление в суворовские училища и кадетские корпуса.

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