Ради выступления в Казани на Дне города Jony отказался от концертов

Ожидается, что выступление певца в столице Татарстана станет самым массовым на День республики и города. Фото: Даниил ОПАРИН

Хедлайнерами праздника в честь Дня города и республики в Казани станут Jony и Клава Кока. Они выступят 30 августа. И это уже факт. Интересно, что ради выступления в Казани Jony отказался от концертов в других городах.

«Мы специально все так распланировали, чтобы 30 августа выступить именно в Казани. Если с погодой все будет нормально, то это будет самый массовый концерт на Дне республики», — цитирует «БИЗНЕС Online» концертного директора артиста Владимира Шавгулидзе.

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