Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 августа 2023 8:00

Бастрыкин поручил проверить историю о нападении казанца на женщин и детей

Жители Казани жалуются на соседа, который уже четыре года нападает на жильцов подъезда
Адам САГАЛ
Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проведенной проверки

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проведенной проверки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил главе ведомства в Татарстане Валерию Липскому провести проверку информации о нападении жителя Казани на соседей.

Сообщается, что в многоквартирном доме столицы республики один из жильцов на протяжении нескольких лет совершает нападения на соседей, в числе которых женщины и дети. Казанцы уже четыре года страдают от агрессивного мужчины, они жаловались в различные инстанции, но вопрос не решается.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проведенной проверки.

Ранее мы сообщали, что в Казани 17-летний подросток выстрелил в соседа из ракетницы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram