Бастрыкин поручил проверить историю о нападении казанца на женщин и детей

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проведенной проверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил главе ведомства в Татарстане Валерию Липскому провести проверку информации о нападении жителя Казани на соседей.

Сообщается, что в многоквартирном доме столицы республики один из жильцов на протяжении нескольких лет совершает нападения на соседей, в числе которых женщины и дети. Казанцы уже четыре года страдают от агрессивного мужчины, они жаловались в различные инстанции, но вопрос не решается.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проведенной проверки.

Ранее мы сообщали, что в Казани 17-летний подросток выстрелил в соседа из ракетницы.

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