У стен Казанского Кремля развернули самый большой в ПФО флаг России

Флаг разворачивали студенты, работники различных предприятий и просто активные горожане Фото: принтскрин видео.

В честь Дня российского флага у стен Казанского Кремля разместили 50-метровый триколор. В Приволжском федеральном округе он стал самым большим – его размер 50 на 30 метров.

Флаг разворачивали студенты, работники различных предприятий и просто активные горожане.

Ранее мы сообщали, что для школ Татарстана закупят флаги и гербы на 11,4 млн рублей.

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